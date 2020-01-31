Гинер стал гостем программы «Инсайдеры»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер стал гостем нового выпуска программы «Инсайдеры», ведущим которой является журналист Нобель Арустамян.
Передача выйдет на телеканале «Матч Премьер» завтра, 1 февраля, начало — в 16:35 мск.
Видео можно посмотреть на странице Нобеля Арустамяна в «Твиттере».
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах команда Виктора Гончаренко одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
В 20-м туре чемпионата России «армейцы» встретятся с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 29 февраля, начало — в 14:00 мск.
Календарь РПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».
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