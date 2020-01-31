Тошич: на матч со «Спартаком» у меня будет особенный настрой. Скучаю по московским дерби

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» на Кубке Матч Премьер.

«На матч со «Спартаком» в Дохе у меня будет особенный настрой. Дерби с этой командой всегда были очень интересными, когда выступал за ЦСКА. Скучаю по московскому дерби. Уверен, здесь игра будет похожей по накалу. Не будет столько болельщиков, но для меня персонально это очень интересный матч», — приводит слова Тошича «Матч ТВ».

Тошич выступал за ЦСКА на протяжении семи лет — с 2010 по 2017 год. Его трансфер из «Манчестер Юнайтед» обошёлся «армейцам» в € 9,5 млн. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей. Вместе с ЦСКА выиграл семь трофеев — три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. В августе 2017 года игрок покинул клуб на правах свободного агента и вернулся в «Партизан».