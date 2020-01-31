Головин — в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом»
Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено определился с заявкой на матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». В список из 19 футболистов попал полузащитник национальной команды России Александр Головин.
Голкиперы: Бенальо, Леком, Субашич.
Защитники: Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Марипан.
Хавбеки: Бакайоко, Фабрегас, Фофана, Головин, Желсон, Силва, Чуаэми.
Нападающие: Кейта, Бен-Йеддер, Йоветич.
Матч «Ним» — «Монако» состоится в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» завтра, 1 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В нынешней кампании Головин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020
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