Головин — в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом»

Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено определился с заявкой на матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». В список из 19 футболистов попал полузащитник национальной команды России Александр Головин.

Голкиперы: Бенальо, Леком, Субашич.

Защитники: Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Марипан.

Хавбеки: Бакайоко, Фабрегас, Фофана, Головин, Желсон, Силва, Чуаэми.

Нападающие: Кейта, Бен-Йеддер, Йоветич.

Матч «Ним» — «Монако» состоится в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» завтра, 1 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В нынешней кампании Головин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020