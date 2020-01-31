Никита Котин перешёл в ЦСКА из «Крыльев Советов»
Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о приобретении у самарских «Крыльев Советов» 17-летнего центрального защитника Никиты Котина. Соглашение с футболистом юношеской сборной России рассчитано на 3,5 года.
В новом клубе Котин будет выступать под 13-м номером. Игрок присоединится к команде на сборах в Кампоаморе после оформления визы.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Никита принял участие в 17 матчах молодёжного первенства России. В активе защитника 1 гол.
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах подопечные Виктора Гончаренко одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Березуцкие вернулись в ЦСКА, а Овчинников — в ворота. Машина времени в Кампоаморе!
Братья прежние — задачи новые.
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