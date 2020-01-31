Лашальт, которым интересуются «Спартак» и ЦСКА, вернулся в «Милан»

Уругвайский полузащитник Диего Лашальт вернулся досрочно в «Милан» из аренды в «Торино», сообщает «твиттер» Football Italia.



Интерес к 26-летнему хавбеку россонери сохраняют московские «Спартак» и ЦСКА.



Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые хотели заполучить футболиста летом 2018 года. Появлялась также информация о возможном переходе Диего в петербургский клуб летом 2019 года.



В нынешнем сезоне Лашальт провёл 16 матчей в итальянской Серии А, отметился одной результативной передачей и получил три жёлтые карточки. Контракт уругвайца с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника на сегодняшний день составляет € 10 млн.

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