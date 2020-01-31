«Ботафого» объявил о переходе Хонды роликом в стиле 8-битной игры с покемонами

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком «Ботафого». Клуб из Рио-де-Жанейро объявил о подписании контракта с 33-летним японцем роликом в стиле 8-битной игры с покемонами. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.

Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус».

Видео можно посмотреть на странице «Ботафого» в «Инстаграме».

«Ботафого» завершил сезон 2019 года на 15-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А. В 38 матчах команда из Рио-де-Жанейро набрала 43 очка.

Кейсуке в нынешней кампании принял участие в 4 встречах нидерландской Эредивизии.