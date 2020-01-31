Тедеско — о трансфере Соболева: благодарен Цорну, он сделал хорошую работу

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил генерального директора клуба Томаса Цорна за трансфер Александра Соболева.
«Стоит ли ожидать Соболева в составе в ближайшее время? Он прилетел вчера рано утром и завтра играть не будет. Что касается следующих матчей — посмотрим.
Был ли у меня опыт выступления на такого рода турнирах? Был, но не с профессиональными командами. Например, с детьми в «Хоффенхайме», но это было давно. Мы были тут девять лет назад, и могу сказать, что тут ничего не изменилось.
Это правда, что Соболев понравился мне в матче «Крыльев Советов» со «Спартаком». Мы пристально за ним следили, после этого и появилась идея его приобрести.
Мы нуждаемся в нём на сто процентов, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу. Я не хочу сказать, что другие наши нападающие плохие, у нас все игроки хорошие. Футбол — не театр одного актёра, а командная игра», — цитирует Тедеско Sport24.
- 31 января 2020
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