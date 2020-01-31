Сёмин: Смолов хотел попробовать себя за границей, всё зависит от него

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию с переходом форварда команды Фёдора Смолова в испанскую «Сельту». За команду из Виго 29-летний нападающий будет выступать на правах аренды.

«У Смолова было желание уехать, он хотел попробовать себя за границей. Как пойдёт? Всё зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал.

Кто будет играть на той или иной позиции? У нас есть три игры, чтобы проверить связки. Уровень готовности соперников у всех одинаковый. Могу сказать, что перевод Рифата Жемалетдинова в нападение — не окончательный вариант. Подпишем ли мы кого-то на замену Фёдору? Мне трудно сказать, может, кто-то будет, а может и нет. Вырастим форварда у себя, к тому же у нас есть Эдер», — цитирует Сёмина Sport24.