Фёдор Смолов обратился к болельщикам «Сельты» на английском языке

Российский нападающий Фёдор Смолов, перешедший в это зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» в «Сельту», обратился к болельщикам клуба из Виго на английском языке.

«Привет всем! Меня зовут Фёдор Смолов. Я очень рад присоединиться к «Сельте». Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде. Надеюсь, вы будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Хала «Сельта»!» — сказал 29-летний футболист.

Видео можно посмотреть на странице «Сельты» в «Твиттере».

В нынешней кампании Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу форвард записал в свой актив в матче за Суперкубок России.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры.