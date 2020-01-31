Карпин — о турнире в Катаре: сразу скажу: бескомпромиссной борьбы с нашей стороны не будет
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Катаре.
«Многие рассматривают это событие как турнир, для организаторов важно создать картинку и ажиотаж. Я рассматриваю его как очередной этап подготовки к сезону. Если честно, даже не помню, какие места мы занимали на предыдущих турнирах.
У нас есть возможность сыграть с хорошими соперниками, но сразу скажу, что бескомпромиссной борьбы с нашей стороны не будет. До возобновления чемпионата России остаётся немного, поэтому главное сейчас — избежать травм», — приводит слова Карпина пресс-служба жёлто-синих.
На турнире в Катаре «Ростов» сыграет со «Спартаком» (1 февраля), «Партизаном» (4 февраля) и «Локомотивом» (9 февраля).
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