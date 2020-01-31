Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Милан»

Полузащитник «Андерлехта» Алексис Салемакерс перешёл в «Милан», сообщает Calciomercato.it со ссылкой на пресс-службу россонери.

За итальянский клуб 20-летний хавбек будет выступать на правах аренды. Соглашение предполагает обязательство выкупа контракта бельгийца «Миланом» при выполнении определённых условий.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял московский ЦСКА.

Салемакерс является воспитанником «Андерлехта». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии (в 14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с брюссельским клубом действует до лета 2022 года. Салемакерс принял участие в 10 матчах за молодёжную сборную Бельгии U21 и отметился двумя голевыми передачами.