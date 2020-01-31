Малафеев опроверг информацию об уходе из «Зенита»
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опроверг информацию о том, что он покинул спортивный департамент клуба из Санкт-Петербурга.
«В связи с последними новостями касательно моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
В «Зените» Вячеслав занимает должность заместителя спортивного директора. Экс-вратарь курирует работу «Зенита-2» и молодёжной команды, а также отвечает за трансферы и заключение контрактов с игроками.
Малафеев работает в «Зените» с ноября 2017 года.
Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Сергея Семака набрали 45 очков.
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