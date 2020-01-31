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«Манчестер Юнайтед» пытается подписать в последние часы трансферного окна форварда Игало

«Манчестер Юнайтед» пытается подписать в последние часы трансферного окна форварда Игало
Футбол / Англия 0

В последние часы зимнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» усиленно работает над трансфером форварда «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно информации источника, представители «красных дьяволов» пытаются договориться о сделке с агентами 30-летнего нападающего. Сложность ситуации для манкунианского клуба состоит в высоких требованиях нигерийца по заработной плате и непростыми переговорами с «Шанхай Шэньхуа».

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн.

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