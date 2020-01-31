ЦСКА заплатил «Крыльям Советов» за Котина около € 130 тыс.
Как стало известно «Чемпионату», за приобретение 17-летнего центрального защитника Никиты Котина московский ЦСКА заплатил самарским «Крыльям Советов» около € 130 тыс.
Напомним, Котин подписал с ЦСКА соглашение на 3,5 года. В новой команде защитник будет выступать под 13-м номером. Никита присоединится к «армейцам» на сборах в Кампоаморе после оформления визы.
В нынешней кампании Котин принял участие в 17 матчах молодёжного первенства России. В его активе 1 гол.
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах подопечные Виктора Гончаренко одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
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