Эмери: по уровню игры Озил находится чуть ниже топ-футболистов

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле. При испанском специалисте 31-летний немец перестал регулярно выходить на поле в стартовом составе.
«Озил — очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но физические требования в английской Премьер-лиги высоки. Выступления Месута непредсказуемы. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним «Арсенал» играет лучше, в других случаях он не оказывает никакого влияния», — приводит слова Эмери Marca.
Озил выступает за «Арсенал» с сентября 2013 года. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек отдал 2 результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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