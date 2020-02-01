«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало
Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Согласно информации источника, «красные дьяволы» достигли соглашения с 30-летним нападающим об условиях личного контракта и размеру заработной платы, а также с китайским клубом о шестимесячной аренде футболиста с возможностью его покупки. Ожидается, что медицинский осмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед» из-за скорого закрытия трансферного окна в Англии нигериец будет вынужден пройти в Китае.
В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн.
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