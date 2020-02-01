Наставник «Сельты»: жизнь Смолова вне футбола не будет для нас проблемой

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новичке команды Фёдоре Смолове.

«Это очень качественный нападающий. Я надеюсь, что он прибыл с правильным мышлением и поможет нам в ближайшие месяцы. У меня нет никаких сомнений, что это качественный игрок. Его жизнь вне футбола не будет для нас проблемой, пока он привержен делу и отвечает нашим стандартам», — приводит слова Гарсии Onefootball.

Смолов перешёл в «Сельту» в четверг, 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании нынешнего сезона.

Ранее Фёдор выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 3 мяча.