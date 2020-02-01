Янг: Конте — потрясающий тренер. За него хочется сражаться на поле

Английский защитник миланского «Интера» Эшли Янг поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте, а также рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед».
«Конте хотел видеть меня в «Челси» несколько лет назад. Он потрясающий тренер. У него есть амбиции и желание добиться успеха, как и у меня. Я хочу завоёвывать трофеи. С таким тренером хочется выходить на поле и сражаться за него.
В «Интере» у меня появилась возможность регулярного играть. У меня этого не было в «Манчестер Юнайтед», поэтому я сказал руководству клуба и тренеру, что хочу начать новую главу в карьере. Я никогда не выступал за границей.
Для меня главное — получать регулярную игровую практику. «Интер» заверил, что здесь у меня всё это будет, так что я не хотел ждать до лета. Хотел играть в футбол, и такая возможность появилась в январе», — приводит слова Янга Sky Sport Italia.
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