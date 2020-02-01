Овчинников: Акинфеев — это наглядное пособие для любого молодого голкипера

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал, в какой форме находится 33-летний голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев, а также назвал Илью Помазуна одним из лучших вратарей Российской Премьер-Лиги.

«Илья Помазун и Владислав Тороп молодцы, Помазун уже перерос статус второго вратаря, он очень талантливый молодой голкипер, который, на мой взгляд, является одним из сильнейших в премьер-лиге на сегодняшний день, если сравнивать с другими командами. У него нет большой истории в плане игр, но я вижу его сильные качества, и те редкие игры, которые он проводит на таком уровне, отмечают и зарубежные коллеги, и люди, не имеющие отношения к ПФК ЦСКА. Илья взял у Игоря очень многое, он очень трудолюбив, идет своим непростым путем, но роль второго вратаря очень важна. Ему можно пожелать только развиваться дальше. Хочу, чтобы его карьера сложилась удачно.



Что касается Торопа, мы не просто так взяли тогда еще 15-летнего мальчика в первую команду, он своим талантом дал для этого основания. На сегодняшний день можно констатировать, что он не только талантлив, но и трудолюбив, это очень умный парень, который помимо своей основной работы и в школе учится хорошо. Мы приоритеты расставили поровну: если его успеваемость будет падать, он будет заниматься в молодежке с Андреем Евгеньевичем Аксеновым (улыбается). Слава все хорошо впитал, на сегодняшний день виден его прогресс. Спасибо тренерам дубля, что предоставляют ему игровую практику, он этим воспользовался.



В целом мы довольны тем, как вратарская бригада проводит тренировки, игры. Если будет возможность, чтобы Тороп поучаствовал в каком-нибудь матче, мы постараемся это сделать», — приводит слова Овчинникова официальный сайт ПФК ЦСКА.