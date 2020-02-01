Сетьен: надеюсь, мы сделаем Месси таким счастливым, что он захочет остаться
Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен надеется, что аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контрактное соглашение с клубом.
«Я надеюсь, что мы сделаем Месси таким счастливым, что он захочет остаться», — приводит слова Сетьена SPORT.
Нынешнее соглашение Лионеля истечёт летом 2021 года.
Лионель Месси — игрок «Барселоны» с 2003 года. В составе каталонцев он 10 раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании, а также восемь раз становился обладателем Суперкубка страны. Также в активе Месси шесть «Золотых мячей».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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