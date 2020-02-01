«Барселона» отдала защитника Вага в аренду «Ницце» с правом выкупа за € 10 млн

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о договорённости с «Ниццей» о переходе защитника Муссы Вага.
21-летний сенегальский футболист присоединится к французской команде на правах аренды, рассчитанной до лета этого года. Договор также включает опцию выкупа за € 10 млн плюс € 500 тыс. в виде возможных бонусов.
При этом если «Ницца» выкупит Вага, то «Барселона» будет иметь возможность вернуть его за € 15 млн вплоть до лета 2021 года. По истечении срока сине-гранатовые будут иметь первоочерёдное право выкупа игрока.
Ваг перешёл в «Барселону» в 2019 году и преимущественно выступал за вторую команду каталонцев. В нынешнем сезоне защитник принял участие в одном матче испанской Примеры, проведя на поле все 90 минут во встрече с «Леганесом» (2:1).
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