Старший сын Зидана стал игроком «Альмерии»

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, стал игроком «Альмерии», сообщает пресс-служба испанской команды. Подробности соглашения 24-летнего французского игрока с «Альмерией» не разглашаются.



Энцо Зидан является воспитанником мадридского «Реала», в молодёжных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из «Королевского клуба» полузащитник защищал цвета «Алавеса». Сезон-2019/2020 Энцо Зидан начинал в португальском «Авеше». Французский хавбек принял участие в 11 матчах за португальский клуб и забил 2 мяча.



«Альмерия» набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Сегунды. Лидером соревнований на данный момент является «Кадис», набравший 48 очков в 25 матчах.

Старший сын Зидана подписал контракт с португальским клубом