«Всё началось со звонка Миллеру». Уткин поделился информацией об истории Кокорина

Известный блогер Василий Уткин рассказал, с чего началась история нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который был сослан в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.
«Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того всё началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше ни меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно. Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.
В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдёт в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объёме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы «Газпрома» и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб, продолжение его карьеры в России – это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Нидерланды, в испанский или немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное – 5 процентов вероятности», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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