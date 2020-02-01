«Лестер Сити» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 15:30

Сегодня, 1 февраля, состоится матч «Лестер Сити» — «Челси». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Марк Скоулз. Резервный рефери — Оливер Лэнгфорд.



Последний матч «лис» с синими состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Лондоне команды не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 1:1.



После 24 туров «Лестер», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю» (70) и «Манчестер Сити» (51). «Челси» (40) располагается строчкой ниже, замыкая зону Лиги чемпионов.

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