«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 18:00

Сегодня, 1 февраля, состоится матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.
Последний матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.
После 24 туров «Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков. «Саутгемптон» (31) располагается на девятой строчке.
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