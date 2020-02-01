«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 18:00

Сегодня, 1 февраля, состоится матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.



Последний матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.



После 24 туров «Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков. «Саутгемптон» (31) располагается на девятой строчке.

«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз: ставим на команду Клоппа с коэффициентом 2.40 Букмекеры оставили лазейку для выгодной ставки на «Ливерпуль». Красные улучшат собственный рекорд.