Агент: встретимся с представителями «Ювентуса» в конце марта и обсудим будущее Буффона

Сильвано Мартина, агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, сообщил, что весной вместе с голкипером проведёт встречу с представителями туринского клуба, чтобы обсудить будущее игрока.
«Не знаю, что Буффон будет делать дальше. Не думаю, что и он знает. Мы встретимся с представителями клуба в конце марта и обсудим его будущее. Джанлуиджи счастлив. Ему 42 года, он здоров, чувствует себя хорошо, а значит, хорошо заботится о себе.
Много лет назад Буффон говорил, что завершит карьеру в 32 год. Тогда я сказал ему не останавливаться, когда он достигнет этого возраста. Он провёл отличный сезон в „ПСЖ“. Фабио Паратичи часто приезжал, чтобы посмотреть его матчи. Тогда мы получили много предложений. Но когда позвонили из „Ювентуса“, мы поняли, что это лучший вариант для его семьи», — приводит слова Мартины Tuttosport.
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