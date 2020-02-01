Минамино: не могу забыть первые слова, которые Клопп сказал мне

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино рассказал об адаптации в мерсисайдском клубе.



«Недавно нашёл новый дом в Ливерпуле, в котором буду жить, так что сейчас я совершенно расслаблен. Все игроки в команде доброжелательные, особенно Наби Кейта и Садио Мане, они живут по соседству. И игроки, которые говорят по-немецки, очень помогают. График очень плотный, поэтому не хватает времени на изучение английского. Но я стараюсь читать книги и запоминать слова, когда мы в дороге.



Не могу забыть первые слова, которые сказал мне Клопп через два или три дня после моего перехода в клуб. Он сказал, что я могу играть любым способом, как захочу, и чтобы я просто наслаждался футболом. Рад был это услышать от тренера. Он умеет мотивировать игроков, поэтому мы стараемся выкладываться не только во время матчей, но и во время тренировок», — приводит слова Минамино Sky Sports.

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