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Погба — приоритетная цель «Ювентуса» на летнее трансферное окно

Погба — приоритетная цель «Ювентуса» на летнее трансферное окно
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба по окончании сезона может вернуться в «Ювентус», за который выступал ранее.

Как сообщает Calciomercato.com, руководство туринского клуба определило в качестве приоритетной задачи на летнее межсезонье усиление средней линии команды. В связи с этим «бьянконери» сделали Поля своей главной целью и приложат все усилия для его перехода в следующее трансферное окно.

Отмечается, что Погба — не единственный игрок, кого хочет заполучить «Ювентус». В планы «старой синьоры» входит также летнее приобретение 19-летнего хавбека «Брешии» Сандро Тонали.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне в 7 матчах английской Премьер-лиги француз отдал 2 результативные передачи.

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