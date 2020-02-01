«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора
Полузащитник датского «Ольборга» Оливер Абильдгор может продолжить карьеру в России, сообщает bold.dk.
По информации источника, в услугах Абильдгора заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста. Отмечается, что Абильдгор не отправился с командой на зимний сбор в Испанию.
Абильдгор является воспитанником «Ольборга». Датский игрок провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. В 2019 году полузащитник принял участие в чемпионате Европы U21 в составе молодёжной сборной Дании.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды 19 очков после 19 туров. Лидером соревнований является «Зенит».
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