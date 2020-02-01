Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора

«Рубин» может приобрести датского хавбека Абильдгора
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник датского «Ольборга» Оливер Абильдгор может продолжить карьеру в России, сообщает bold.dk.

По информации источника, в услугах Абильдгора заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведёт переговоры о продаже 23-летнего футболиста. Отмечается, что Абильдгор не отправился с командой на зимний сбор в Испанию.

Абильдгор является воспитанником «Ольборга». Датский игрок провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. В 2019 году полузащитник принял участие в чемпионате Европы U21 в составе молодёжной сборной Дании.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды 19 очков после 19 туров. Лидером соревнований является «Зенит».

«Рубин» арендовал бразильского защитника Пабло Сантоса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020