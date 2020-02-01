Юмтити отказался переходить из «Барселоны» в «Арсенал»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити отказался от возможности переехать в Англию в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Le Parisien, заполучить 26-летнего футболиста хотел лондонский «Арсенал». Более того, «канониры» сделали предложение по французу, однако тот ответил отказом. Самуэль считает «Барселону» лучшим клубом в мире и горит желанием вернуть место в стартовом составе команды.
Ранее сообщалось, что в услугах Юмтити был заинтересован и «Манчестер Юнайтед». Утверждалось, что «Барселона» готова расстаться с игроком за € 20 млн.
В нынешнем сезоне защитник в 7 матчах испанской Примеры (6 — в стартовом составе) получил 3 жёлтые карточки. Каталонская команда после 21 тура занимает второе место в турнирной таблице первенства, на 3 очка отставая от мадридского «Реала».
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