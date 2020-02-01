Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юмтити отказался переходить из «Барселоны» в «Арсенал»

Юмтити отказался переходить из «Барселоны» в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити отказался от возможности переехать в Англию в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Le Parisien, заполучить 26-летнего футболиста хотел лондонский «Арсенал». Более того, «канониры» сделали предложение по французу, однако тот ответил отказом. Самуэль считает «Барселону» лучшим клубом в мире и горит желанием вернуть место в стартовом составе команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Юмтити был заинтересован и «Манчестер Юнайтед». Утверждалось, что «Барселона» готова расстаться с игроком за € 20 млн.

В нынешнем сезоне защитник в 7 матчах испанской Примеры (6 — в стартовом составе) получил 3 жёлтые карточки. Каталонская команда после 21 тура занимает второе место в турнирной таблице первенства, на 3 очка отставая от мадридского «Реала».

Итоги зимнего трансферного окна. Самые интересные переходы последних дней
Капитан «Ромы» перешёл в «Валенсию», Моуринью выгнал ветерана «Тоттенхэма».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020