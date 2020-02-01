Жервиньо близок к переходу в «Аль-Садд», который тренирует Хави
Нападающий «Пармы» Жервиньо может стать игроком катарского «Аль-Садда», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, 32-летний ивуарийский футболист рад возможности поработать под руководством бывшего игрока «Барселоны» Хави, который на данный момент является главным тренером катарской команды. Ожидается, что трансфер состоится в ближайшее время. На данный момент стороны ожидают подтверждения перехода от Футбольной ассоциации Катара.
В нынешнем сезоне Жервиньо принял участие в 18 матчах за «Парму», забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. В октябре 2019 года ивуарийский футболист продлил контракт с «Пармой» до лета 2022 года. Ранее Жервиньо выступал за «Арсенал», «Рому», «Лилль» и другие клубы.
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