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Жервиньо близок к переходу в «Аль-Садд», который тренирует Хави

Жервиньо близок к переходу в «Аль-Садд», который тренирует Хави
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Пармы» Жервиньо может стать игроком катарского «Аль-Садда», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 32-летний ивуарийский футболист рад возможности поработать под руководством бывшего игрока «Барселоны» Хави, который на данный момент является главным тренером катарской команды. Ожидается, что трансфер состоится в ближайшее время. На данный момент стороны ожидают подтверждения перехода от Футбольной ассоциации Катара.

В нынешнем сезоне Жервиньо принял участие в 18 матчах за «Парму», забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. В октябре 2019 года ивуарийский футболист продлил контракт с «Пармой» до лета 2022 года. Ранее Жервиньо выступал за «Арсенал», «Рому», «Лилль» и другие клубы.

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