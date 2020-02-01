«Локомотив» — «Партизан»: составы команд на матч турнира в Катаре

«Локомотив» и «Партизан» огласили стартовые составы на матч 1-го тура международного товарищеского турнира Кубок Матч Премьер, который пройдёт в Дохе (Катар).



Состав «Локомотива»: Коченков, Игнатьев, Магкеев, Чорлука, Хёведес, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.



Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Живоглядов, Рабчинский, Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Тугарев, Жоау Мариу.



Состав «Партизана»: Стойкович, Остойич, Милетич, С. Павлович, Урошевич, Натхо, Здьелар, Тошич, Сума, Асано, Садик.



Этот розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. В предыдущие годы победителями становились «Спартак» и «Краснодар».



Календарь товарищеского турнира в Катаре



Турнирная таблица соревнований в Катаре

«Локомотив» — «Партизан». Прогноз: сербы не дадут «железнодорожникам» отыграть на ноль Юрий Сёмин обладает огромным опытом и умеет нагружать футболистов на сборах.