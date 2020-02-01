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«Локомотив» — «Партизан»: составы команд на матч турнира в Катаре

«Локомотив» — «Партизан»: составы команд на матч турнира в Катаре
Футбол / Прочие турниры 0

«Локомотив» и «Партизан» огласили стартовые составы на матч 1-го тура международного товарищеского турнира Кубок Матч Премьер, который пройдёт в Дохе (Катар).

Состав «Локомотива»: Коченков, Игнатьев, Магкеев, Чорлука, Хёведес, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Живоглядов, Рабчинский, Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Тугарев, Жоау Мариу.

Состав «Партизана»: Стойкович, Остойич, Милетич, С. Павлович, Урошевич, Натхо, Здьелар, Тошич, Сума, Асано, Садик.

Этот розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. В предыдущие годы победителями становились «Спартак» и «Краснодар».

Календарь товарищеского турнира в Катаре

Турнирная таблица соревнований в Катаре

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Юрий Сёмин обладает огромным опытом и умеет нагружать футболистов на сборах.
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