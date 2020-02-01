Сетьен: на глаза наворачиваются слёзы, когда вижу, как тренируется Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о работе нападающего Усмана Дембеле на тренировках каталонской команды.
«Мы ещё не разговаривали с Дембеле. Как и у большинства, в его игре есть моменты, которые необходимо улучшить. Тем не менее следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков — ещё дети. Но они преданы делу, вижу это. На глаза наворачиваются слёзы, когда вижу, с какой интенсивностью и целеустремлённостью тренируется Дембеле. Я в восторге от него», — приводит слова Сетьена Sport.es.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
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