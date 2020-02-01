Дзюба: Ракицкий — лучший защитник мира!
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал партнёра по петербургскому клубу Ярослава Ракицкого лучшим защитником мира.
«Ракицкий — лучший защитник мира! Уважаю очень!» — написал Дзюба на странице в соцсети.
Фото можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
Ракицкий перешёл в петербургский «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Ракицкий оценил свой первый год в «Зените»
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