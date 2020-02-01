Дзюба: Ракицкий — лучший защитник мира!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал партнёра по петербургскому клубу Ярослава Ракицкого лучшим защитником мира.



«Ракицкий — лучший защитник мира! Уважаю очень!» — написал Дзюба на странице в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».



Ракицкий перешёл в петербургский «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер 30-летнего украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.



Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.