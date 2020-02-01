«Локомотив» — «Партизан»: Антон Миранчук получил травму и покинул поле

В матче 1-го тура товарищеского турнира в Катаре «Локомотив» встречается с «Партизаном». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. К 26-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Партизан».
Вскоре после начала матча повреждение получил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Из-за травмы он не смог продолжить игру и был заменён на 18-й минуте. Вместо него не поле вышел полузащитник Жоау Мариу.
Напомним, первый розыгрыш турнира состоялся в январе 2019 года. Тогда участие в нём приняли четыре российских клуба — «Спартак», «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Ростов». Победителем товарищеского турнира стал московский «Спартак». В нынешнем розыгрыше турнира борются «Локомотив», «Ростов», «Спартак» и белградский «Партизан». Последний матч состоится 9 февраля.
- 1 февраля 2020
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