«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.
Состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артём Дзюба.
«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив».
В первом матче после возобновления чемпионата России сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Локомотивом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 29 февраля.
- 1 февраля 2020
-
15:32
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:28
-
14:25
-
14:19
-
14:05
-
13:19
-
13:09
-
12:59
-
12:46
-
12:35
-
12:30
-
12:05
-
12:04
-
11:46
-
11:43
-
11:13
-
11:00
-
10:38
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:01
-
09:53
-
09:38
-
09:29
-
09:23
-
07:58
-
07:21