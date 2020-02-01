«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.



Состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артём Дзюба.



«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив».



В первом матче после возобновления чемпионата России сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Локомотивом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 29 февраля.

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