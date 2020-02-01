«Лестер Сити» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ

«Лестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы на встречу 25-го тура английской Премьер-лиги, которая пройдёт сегодня, 1 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Состав «Лестера»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сёюнджю, Чилвел, Чодури, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Барнс, Варди.



Состав «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам, Педро.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Марк Скоулз. Резервный рефери — Оливер Лэнгфорд.



После 24 туров «Лестер», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю» (70) и «Манчестер Сити» (51). «Челси» (40) располагается строчкой ниже, замыкая зону Лиги чемпионов.

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