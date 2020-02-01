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Сетьен — о Пике: я никому из игроков не отец. Не знаю, что делает Жерар вне «Барселоны»

Сетьен — о Пике: я никому из игроков не отец. Не знаю, что делает Жерар вне «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен отметил, что у него нет проблем с деловыми интересами защитника команды Жерара Пике.

Ранее сообщалось, что в стане сине-гранатовых остались недовольны участием Пике в теннисных проектах и покупкой им клуба «Андорра», из-за чего тот был вынужден несколько раз покидать Барселону с целью посещения различных мероприятий, связанных с его обязательствами.

«Я никому из игроков не отец. Я всего лишь их тренер. Я начну беспокоится лишь тогда, когда они станут плохо тренироваться. Пике — зрелый игрок. Он прекрасно знает, что может сделать, а что — нет. Я вижу, что он хорошо тренируется, с охотой. То, что он делает вне «Барселоны»… Я не в курсе этих вещей», — приводит слова Сетьена Sport.es.

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