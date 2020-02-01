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«Уфа» обыграла четвёртую команду чемпионата Сербии в товарищеском матче

«Уфа» обыграла четвёртую команду чемпионата Сербии в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Кипре «Уфа» встречалась с сербским клубом «Чукарички». Игра завершилась победой российской команды со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов, который отправил мяч в ворота сербской команды на 57-й минуте. «Чукарички» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Сегодня, 1 февраля, у «Уфы» запланирован ещё один контрольный матч. Уфимская команда сыграет с латвийским клубом «Лиепая». Матч начнётся в 20:00 мск.

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 45 очков. Следующий матч башкирский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Краснодаром».

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