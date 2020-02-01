«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».



20-летний футболист, пришедший в клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака», разместил в своём аккаунте запись следующего содержания: «В этой жизни за всё приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото я заплатил часами упорных тренировок».



«Ну вот и как это комментировать?» — ответил Слуцкий.



«Леонид Викторович, виноват. Исправлюсь с вашей помощью», — написал Бакаев.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды 19 очков после 19 туров. Лидером соревнований является «Зенит», на счету которого 45 очков.