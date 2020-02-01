«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
20-летний футболист, пришедший в клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака», разместил в своём аккаунте запись следующего содержания: «В этой жизни за всё приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото я заплатил часами упорных тренировок».
«Ну вот и как это комментировать?» — ответил Слуцкий.
«Леонид Викторович, виноват. Исправлюсь с вашей помощью», — написал Бакаев.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» занимает 13-е место. В активе казанской команды 19 очков после 19 туров. Лидером соревнований является «Зенит», на счету которого 45 очков.
Как Слуцкий работает с «Рубином»: шутки, пейнтбол, микрофон. Заметки очевидца из Турции
Корреспондент «Чемпионата» провёл с «Рубином» в Турции девять дней и увидел, как Слуцкий меняет команду.
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