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Клопп: думаю, Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне

Клопп: думаю, Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха.

«Что ещё вы слышали? Он не чувствует голод в „Ливерпуле“? Мне кажется, он уже всё для себя решил. Я не думал об этом, пока журналисты меня об этом не спросили. Пока я ничего не слышал и не спрашиваю игроков, что они думают о следующем сезоне. Думаю, Салах останется с нами», — приводит слова Клоппа Goal.com.

В нынешнем сезоне Салах забил 12 мячей и отдал 6 голевых пасов в 21 матче английской Премьер-лиги. Ещё 4 гола и 2 результативные передачи 27-летний египтянин записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» набрал 70 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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