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Бывший тренер «Црвены Звезды» Милоевич может возглавить «Локомотив» летом

Бывший тренер «Црвены Звезды» Милоевич может возглавить «Локомотив» летом
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» подготовил список, в котором значится несколько кандидатов на пост главного тренера, если Юрий Сёмин летом покинет клуб. Одним из кандидатов является бывший тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее специалист работал в команде с 1986 по 1990 год, потом возглавлял «железнодорожников» с 1992 по 2005 год, а также был главным тренером московской команды с 2009 по 2010 год. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/18).

Московский «Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.

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