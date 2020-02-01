«Челси» открыл счёт в выездном матче с «Лестером» после углового. Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит встреча 25-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Челси». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Счёт был открыт в начале второго тайма, на 46-й минуте. Автором гола стал защитник гостей Антонио Рюдигер, поразивший ворота хозяев после розыгрыша углового удара.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Ему ассистируют Саймон Лонг и Марк Скоулз. Резервный рефери — Оливер Лэнгфорд.



После 24 туров «Лестер», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю» (70) и «Манчестер Сити» (51). «Челси» (40) располагается строчкой ниже, замыкая зону Лиги чемпионов.