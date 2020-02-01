Воронин: убеждал Бувача, что «Динамо» — это отличный вариант

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин высказался о назначении Желько Бувача на пост спортивного директора московского клуба.



«Я довольно хорошо знаю Желько Бувача ещё по «Майнцу». Когда Юрген Клопп закончил и приступил к тренерской карьере он стал его помощником. И я могу дать ему только самую положительную характеристику. Это искренний, порядочный и абсолютно помешанный на футболе человек, который думает о нём 24 часа в сутки. Он был из тех вторых тренеров, которые являются настоящими помощниками и единомышленниками главного. А не из тех, кто будучи вторым приписывает себе все заслуги…



Какое-то время назад на меня вышли руководители «Динамо» и спросили моё мнение о Чако. Я сказал, что могу характеризовать этого человека и специалиста исключительно с положительной стороны. После чего находился на связи как с руководством бело-голубых, так и с самим Бувачем. Которому надо было объяснить, что им интересуется великий клуб, с большой историей и крайне серьёзными амбициями. Что у клуба отменный стадион и очень крутые болельщики, и что «Динамо» как и «Ливерпуль», где он работал, уже очень давно не брало чемпионство и сейчас делает всё для того, чтобы в самом скором будущем стать грозной силой не только в своей стране, но и на международной арене. Убеждал его, что это отличный вариант. И я очень рад, что Чако принял правильное решение. Это человек с абсолютно светлым бэкграундом, честный, с независимым мнением – то есть тем набором качеств, которых так не хватает российскому футболу.

Уверен, что и Чако, и «Динамо» только выиграют от совместного сотрудничества. Это тот человек, который сможет помочь выстроить клуб так, чтобы он работал максимально эффективно. Здорово, что бело-голубые последовательно идут по пути выстраивания топ-клуба: новое руководство, новый стадион, теперь такие специалисты, как Желько Бувач. Могу только порадоваться за «Динамо»!" — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».