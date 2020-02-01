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«Лестер» оперативно сравнял счёт в матче с «Челси» после прохода Барнса. Видео

«Лестер» оперативно сравнял счёт в матче с «Челси» после прохода Барнса. Видео
Футбол / Англия 0

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит встреча 25-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Челси». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте, когда счёт был 0:1, хозяева восстановили равенство усилиями Харви Барнса. Полузащитник после сольного прохода пробил в дальний угол, и мяч после рикошета попал в сетку.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Ему ассистируют Саймон Лонг и Марк Скоулз. Резервный рефери — Оливер Лэнгфорд.

После 24 туров «Лестер», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю» (70) и «Манчестер Сити» (51). «Челси» (40) располагается строчкой ниже, замыкая зону Лиги чемпионов.

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