Гинер: считаю, что агенты не нужны. Можно зайти в трамвай, а можно проехать на подножке

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о роли агентов в современном футболе.



«Считаю, что агенты не нужны. Я встречался за всё время с двумя-тремя агентами. Как-то Вагнер мне рассказывал, что его агент обеспечивал его бутсами, формой — это одно. Вагнер не мог его бросить. Это был даже вроде дядя Вагнера.

А когда агенты появляются во взрослом возрасте — это другое, подписывают кучу игроков. Агенты, появитесь в детстве. Я с агентами не встречаюсь и встречаться не буду. У нас есть агенты, к примеру, в Бразилии, которые нам помогают бесплатно, с которыми мы дружим. Я к ним отношусь с большим уважением. Если они что-то зарабатывают, я рад и счастлив. Но можно зайти в трамвай, а можно проехать на подножке. Так вот, агентов на подножке здесь никогда не будет», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.