Гинер — о трансферах: переплюнуть всех и сказать, что русские платят больше, неправильно

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб способен делать громкие трансферы.
«Возможно ли сейчас, чтобы ЦСКА сделал большой трансфер? А почему нет? Сможем ли мы заплатить большие деньги, чем другие клубы? Тогда это будет соревнование, кто больше потратит. Самое дорогое приобретение — Влашич. Я не очень понимаю, что значат слова о том, что это прекратилось. Сейчас цены на рынке стали выше. Привозить нужно талантливых футболистов. Переплюнуть всех и сказать: «Мы русские, платим больше» — это неправильно», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.
- 1 февраля 2020
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