Защитник «Челси» Рюдигер оформил дубль в матче в «Лестером». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит встреча 25-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Челси». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 71-й минуте. Дубль Антонио Рюдигер помог гостям сравнять счёт — 2:2. Мэйсон Маунт со стандарта от левого края совершил подачу в центр штрафной хозяев. Рюдигер выиграл верх и пробил головой точно в цель. Дубль Антонио!

Видео доступно на «Чемпионате».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Ему ассистируют Саймон Лонг и Марк Скоулз. Резервный рефери — Оливер Лэнгфорд.



После 24 туров «Лестер», набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю» (70) и «Манчестер Сити» (51). «Челси» (40) располагается строчкой ниже, замыкая зону Лиги чемпионов.