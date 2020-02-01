«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 1-го тура турнира в Катаре
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Ростова» определились с составами на матч 1-го тура турнира в Катаре.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Бакалюк, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Понсе.
Запасные: Ребров, Маркитесов, Жиго, Гапонов, Ещенко, Мельгарехо, Крал, Тиль, Бакаев, Мирзов, Глушенков.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осинов, Шомуродов, Байрамян.
Запасные: Бабурин, Хаджикадунич, Безруков, Логашов, Чернов, Кожемякин, Ливаднов, Ерёменко, Попов, Зайнутдинов, Черкес, Прошляков, Долгов.
Встреча состоится сегодня, 1 февраля, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
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