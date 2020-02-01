«Реал» — «Атлетико»: составы команд на матч 22-го тура чемпионата Испании
Тренерские штабы «Реала» и «Атлетико» определились с составами на матч 22-го тура испанской Примеры.
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Марсело, Васкес, Хамес, Йович, Винисиус.
«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Лоди, Фелипе, Сауль, Льоренте, Парти, Витоло, Мората, Корреа.
Запасные: Адан, Эрмосо, Карраско, Лемар, Мойя, Камельо, Шапоньич.
Мадридское дерби состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 1 февраля, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».
«Сливочные», набрав 46 очков, возглавляю турнирную таблицу чемпионата Испании, «матрасники» (36) занимают пятое место.
У «Реала» были проблемы на старте сезона, но сейчас всё отлично. Даже без Азара
Ни одного поражения с октября и новые герои.
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