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«Реал» — «Атлетико»: составы команд на матч 22-го тура чемпионата Испании

«Реал» — «Атлетико»: составы команд на матч 22-го тура чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

Тренерские штабы «Реала» и «Атлетико» определились с составами на матч 22-го тура испанской Примеры.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема.

Запасные: Ареола, Милитао, Марсело, Васкес, Хамес, Йович, Винисиус.

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Лоди, Фелипе, Сауль, Льоренте, Парти, Витоло, Мората, Корреа.

Запасные: Адан, Эрмосо, Карраско, Лемар, Мойя, Камельо, Шапоньич.

Мадридское дерби состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 1 февраля, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».

«Сливочные», набрав 46 очков, возглавляю турнирную таблицу чемпионата Испании, «матрасники» (36) занимают пятое место.

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